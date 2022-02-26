Кремль утверждает, что российские войска возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в пятницу днем, 25 февраля в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, но из-за отказа другой стороны от диалога сегодня днем движение было возобновлено. Об этом заявил журналистам в субботу, 26 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что так как «по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем, 26 февраля возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции».

Подтверждения этой информации из Киева нет.

Песков уточнил, что во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались. «Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу «джихад-мобилей», только там они сейчас называются 2бандер-мобили», - сказал он.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением «садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей». Затем, по заявлению МИД РФ, Киев отказался от переговоров и предложил обсудить вопрос сегодня, 26 февраля. Офис украинского президента отрицает отказ от переговоров с Россией.