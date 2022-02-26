Президенты Турции и Украины провели телефонный разговор

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В ходе встречи главы государств обсудили ситуацию в Украине. Эрдоган выразил соболезнования погибшим украинцам.

Кроме того, президент Турции сообщил Зеленскому, что прилагает усилия для объявления перемирия.

«Мы прилагаем усилия, чтобы как можно скорее объявить о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и предотвратить дальнейший ущерб Украине», - сказал Эрдоган.

В свою очередь Зеленский на своей странице в соцсети сообщил, что Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы.