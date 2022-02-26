Президенты Турции и Украины провели телефонный разговор
- Азия и мир, политика
- 19:51, 26 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают турецкие СМИ.
В ходе встречи главы государств обсудили ситуацию в Украине. Эрдоган выразил соболезнования погибшим украинцам.
Кроме того, президент Турции сообщил Зеленскому, что прилагает усилия для объявления перемирия.
«Мы прилагаем усилия, чтобы как можно скорее объявить о прекращении огня, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и предотвратить дальнейший ущерб Украине», - сказал Эрдоган.
В свою очередь Зеленский на своей странице в соцсети сообщил, что Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы.
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