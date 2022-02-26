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Россия закрыла северо-западную часть Чёрного моря, -  Госпогранслужба Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские ВМС заблокировали судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Всем судам в северо-западной части Черного моря запрещены мероприятие в связи с проведением силами черноморского флота РФ контртеррористической операции. Нахождение судов и кораблей в данной зоне будет расценено как террористическая угроза», - говорится в сообщении, которое российские ВМС распространяют по открытым каналам безопасности судоходства.

Также украинские пограничники добавили, что перед этим в небе Измаильский отряд пограничников зафиксировал активность российских дронов в 1 км от побережья Одесской области и устья Дуная.

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