экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украина не отказывалась от переговоров с Россией, - советник Зеленского
Предыстория: Кремль утверждает, что российские войска возобновили продвижение на Украине из-за отказа Киева от переговоров

CentralAsia (CA) -  «Украина, безусловно, не отказывалась от переговоров [с Россией]. Но именно от переговоров, которых пока, кстати, и не было», - цитирует советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка Meduza.

По его словам, Украина и президент Зеленский категорически отказывается от любых неприемлемых условий или ультимативных требований российской стороны.

«Мы же свои переговорные позиции тщательно проработали.

Кроме того, отдельно хочу подчеркнуть, что абсолютно точно не было никакого приказа господина Путина о приостановке наступления. Это казуистика. Наоборот, именно вчера вечером и в течении всей ночи/утра сегодняшнего дня мы видели только интенсификацию агрессивных действий российской стороны. Считаем эту эскалацию прямолинейной попыткой подтолкнуть Украину к принятию неприемлемых условий», - сказал он.

Президент Зеленский только за переговоры и категорически не приемлет любые ультиматумы, добавил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины
  • Министерство охраны здоровья Украины сообщило о 57 погибших
  • В Словакии ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com