Украина не отказывалась от переговоров с Россией, - советник Зеленского

CentralAsia (CA) - «Украина, безусловно, не отказывалась от переговоров [с Россией]. Но именно от переговоров, которых пока, кстати, и не было», - цитирует советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка Meduza.

По его словам, Украина и президент Зеленский категорически отказывается от любых неприемлемых условий или ультимативных требований российской стороны.

«Мы же свои переговорные позиции тщательно проработали.

Кроме того, отдельно хочу подчеркнуть, что абсолютно точно не было никакого приказа господина Путина о приостановке наступления. Это казуистика. Наоборот, именно вчера вечером и в течении всей ночи/утра сегодняшнего дня мы видели только интенсификацию агрессивных действий российской стороны. Считаем эту эскалацию прямолинейной попыткой подтолкнуть Украину к принятию неприемлемых условий», - сказал он.

Президент Зеленский только за переговоры и категорически не приемлет любые ультиматумы, добавил он.