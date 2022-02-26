Киев готов к переговорам с Россией, но только к полноценным, - советник президента Украины

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил украинской службе Би-би-си, что в Киеве готовы к переговорам с Россией, но только к полноценным, без неприемлемых условий и ультиматумов.

Ранее в Кремле заявили, что Киев якобы отказался от переговоров. Другой советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на это сказал, что Россия передала Киеву неприемлемые условия, которые он назвал попыткой принудить страну к капитуляции.

«Любая война неизбежно завершается переговорами. Украина услышала переговорную позицию, очерченную в Москве. Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу переговорную позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала», - сказал Подоляк.

По его словам, переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было «наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины». «Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик - это нереалистичная амбиция. Ну а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, с максимальной интенсивностью. Именно потому, что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры», - отметил Подоляк в письменном комментарии Украинской службе Би-би-си.

Би-би-си попросила Подоляка уточнить, какие именно условия показались Киеву неприемлемыми, и ожидает ответа.