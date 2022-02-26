Лавров рассказал главе МИД Турции Чавушоглу о проведении спецоперации сил РФ в Донбассе

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого российский министр проинформировал о проведении спецоперации российских сил на Донбассе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу, 26 февраля.

«В ходе обстоятельного обсуждения текущей ситуации в украинских делах и обстановки в регионе в целом С. В. Лавров подробно информировал турецкого коллегу о проведении российскими вооруженными силами во взаимодействии с формированиями народной милиции Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики специальной военной операции на Донбассе в соответствии с решениями высшего руководства России», - говорится в сообщении.

Кроме того, российский министр заявил турецкому коллеге о готовности Москвы к взаимодействию со всеми силами для скорейшего урегулирования украинского кризиса.

«Подчеркнута готовность российской стороны к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего устойчивого урегулирования украинской проблемы в интересах мира и стабильности», - сообщили в МИД РФ.

На Смоленской площади уточнили, что стороны обсудили и двусторонние отношения, условившись продолжать контакты и взаимодействие по реализации российско-турецких договоренностей.