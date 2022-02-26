В Киеве продлили режим комендантского часа до 28 февраля

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CentralAsia (CA) - В Киеве начался полуторадневный комендантский час — власти города продлили его до утра понедельника, 28 февраля. Об этом сообщается в Telegram городской администрации.

«Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17:00 и завершится в 08:00 28 февраля, в понедельник», — говорится в сообщении.

Власти призвали жителей максимально ограничить передвижение по городу и напомнили, что во время комендантского часа передвижение по улицам без специального пропуска запрещено.

«Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие», — отмечается в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил об увеличении продолжительности комендантского часа в городе. Ранее он действовал с 22:00 до 7:00 местного времени.

Время комендантского часа продлили и в Харькове: ранее он действовал с 22:00 до 6:00, теперь — с 18:00 до 6:00, сообщила городская администрация.

В Тернопольской области комендантский час вводится с 22.00 до 06.00 местного времени, после 21:00 в Тернополе будут гасить наружное освещение.

Из-за российской спецоперации на Украине, помимо столицы и Харькова комендантский час ввели в Черкасской и Харьковской областях, Запорожье, Николаеве, Винницкой и Полтавской областях, и в других украинских регионах и городах. В стране действуют военное положение и всеобщая мобилизация.