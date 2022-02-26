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Минобороны России впервые рассказало о морском бое с украинскими ВМС
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  25 февраля, на второй день военных действий на Украине, Черноморский флот вступил в бой с катерами ВМС Украины, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны утверждают, что целью украинских катеров было уничтожение судов с пленными и что украинские силы действовали под прикрытием гражданских судов.

Конашенков не исключил, что американские беспилотные летательные аппараты могли наводить украинские катера на корабли Черноморского флота.

«Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper. Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России», - сказал Конашенков.

Минобороны Украины о подобных событиях не сообщало.

Остров Змеиный расположен примерно в 35 км от побережья Одесской области Украины, на нем располагался гарнизон украинских пограничников. В ночь на 26 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что контроль над островом потерян. Позднее в российском Минобороны также заявили о занятии острова Змеиный. 26 февраля Черноморский флот сообщил, что 82 пленных украинцев доставлены в Севастополь с острова Змеиный, и что «после завершения юридических процедур» их планируют отправить по домам.

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