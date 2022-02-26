экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Американский МИТ разорвал отношения с российским Сколково

CentralAsia (CA) -   Массачусетский технологический институт (MIT, США) выпустил заявление о разрыве отношений со Сколковским институтом науки и технологий (Россия), пишет Znak.com.

«В свете неприемлемых военных действий российского правительства против Украины отношения Массачусетского технологического института со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) должны быть прекращены», — говорится в заявлении. - Мы идем на это с глубоким сожалением из-за нашего большого уважения к русскому народу и нашей глубокой признательности за вклад многих выдающихся российских коллег, с которыми мы работали».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Российское судно задержали в проливе Ла-Манш
  • Российские военные заняли станицу Луганскую, Крымское и Марковку, - СМИ
  • Токаев и Мишустин обсудили недопущение снижения товарооборота на фоне эскалации ситуации в Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com