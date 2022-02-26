Американский МИТ разорвал отношения с российским Сколково
- Азия и мир, политика
- 22:44, 26 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Массачусетский технологический институт (MIT, США) выпустил заявление о разрыве отношений со Сколковским институтом науки и технологий (Россия), пишет Znak.com.
«В свете неприемлемых военных действий российского правительства против Украины отношения Массачусетского технологического института со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) должны быть прекращены», — говорится в заявлении. - Мы идем на это с глубоким сожалением из-за нашего большого уважения к русскому народу и нашей глубокой признательности за вклад многих выдающихся российских коллег, с которыми мы работали».
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