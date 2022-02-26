Американский МИТ разорвал отношения с российским Сколково

CentralAsia (CA) - Массачусетский технологический институт (MIT, США) выпустил заявление о разрыве отношений со Сколковским институтом науки и технологий (Россия), пишет Znak.com.

«В свете неприемлемых военных действий российского правительства против Украины отношения Массачусетского технологического института со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) должны быть прекращены», — говорится в заявлении. - Мы идем на это с глубоким сожалением из-за нашего большого уважения к русскому народу и нашей глубокой признательности за вклад многих выдающихся российских коллег, с которыми мы работали».