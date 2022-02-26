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Минобороны России получило приказ о наступлении по всем направлениям на Украине, - представитель Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны РФ получило приказ начать наступление на Украине по всем направлениям. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

«Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции», — сообщил Конашенков.

Утром 26 февраля Минобороны доложило о поражении 821 военных объектов на Украине. «Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбито: 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Конашенкова.

Кроме того, российские войска уничтожили 87 боевых машин, в том числе танков, 28 реактивных систем залпового огня и 118 единиц военной автомобильной техники. Российский военно-морской флот уничтожил восемь военных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины.

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