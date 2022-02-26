Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну, - Зеленский

CentralAsia (CA) - «Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну», - сказал президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении.

«Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой бесспорно народной войне», - написал он.