Кадыров подтвердил развертывание чеченских подразделений на Украине

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что чеченские бойцы участвуют в военной операции России на Украине и захватили военный объект.

«Наши бойцы из Национальной гвардии забрали оперативную бригаду Нацгвардии Украины. Там очень много бронетехники, боеприпасов, оружия», — рассказал он в своем обращении в Telegram, не уточнив, где военный объект расположен.

Кадыров также распространил видеозапись, на которой мужчина в военной форме устанавливает флаг Чечни с портретом Ахмата Кадырова на воротах. За воротами лежит украинский флаг. Где снято видео глава Чечни так же не уточнил.

Кадыров заверил, что у армии России есть все возможности занять украинские города, в том числе Киев и Харьков, однако войска ведут боевые действия аккуратно, чтобы максимально снизить число потерь, обеспечить безопасность местного населения и не разрушать города.

Он призвал украинцев обратиться к своему президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот нашел выход из сложившейся ситуации. «Война убивает, война разрушает. Никогда война не заканчивается без переговоров», — подчеркнул глава Чечни.

Накануне, 25 февраля, в центре Грозного собрались 12 тыс. «добровольцев» из числа бойцов вооруженных сил Чечни, которые, по словам Кадырова, готовы принять участие в любой спецоперации России. Он предложил президенту Украины извиниться перед президентом России Владимиром Путиным «ради сохранения Украины и ее народа», а также пойти на все условия Москвы.

Глава Чечни также заверил, что чеченские бойцы будут проходить самые горячие точки на Украине. По его словам, вооруженные силы России уничтожат любые чеченские подразделения, воюющие на украинской стороне.