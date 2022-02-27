Карта. Какие места взяли под контроль российские военные на Украине?

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - РБК опубликовал актуальную карту боевых действий на Украине на основании доступной официальной информации.

Данные по состоянию на 26 февраля:

Как заявили в Минобороны, средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено. Также военные оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР.