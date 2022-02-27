Карта. Какие места взяли под контроль российские военные на Украине?
- Азия и мир, политика
- 0:17, 27 февраля 2022
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- Обновлено: 0:19, 27 февраля 2022
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - РБК опубликовал актуальную карту боевых действий на Украине на основании доступной официальной информации.
Данные по состоянию на 26 февраля:
Как заявили в Минобороны, средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено. Также военные оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР.
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