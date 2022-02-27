экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генсек ООН и президент Украины провели телефонный разговор. Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гуттериша признать действия России геноцидом и лишить ее права голоса в Совбезе ООН. Об этом Зеленский сообщил 26 февраля в ходе телефонного разговора с Гуттеришем.

Генсек ООН в разговоре с Зеленским заявил о наращивании гуманитарной помощи Украине, сообщили в офисе Гутерриша.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Нам, конечно, трудно тягаться с США в количестве вторжений к своим соседям, - посол РФ в ООН
  • Железнодорожные переходы между Россией и Украиной разрушены, - СМИ
  • Киев готов к переговорам с Россией, но только к полноценным, - советник президента Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com