Генсек ООН и президент Украины провели телефонный разговор. Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН
- Азия и мир, политика
- 0:41, 27 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гуттериша признать действия России геноцидом и лишить ее права голоса в Совбезе ООН. Об этом Зеленский сообщил 26 февраля в ходе телефонного разговора с Гуттеришем.
Генсек ООН в разговоре с Зеленским заявил о наращивании гуманитарной помощи Украине, сообщили в офисе Гутерриша.
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