Генсек ООН и президент Украины провели телефонный разговор. Зеленский призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гуттериша признать действия России геноцидом и лишить ее права голоса в Совбезе ООН. Об этом Зеленский сообщил 26 февраля в ходе телефонного разговора с Гуттеришем.

Генсек ООН в разговоре с Зеленским заявил о наращивании гуманитарной помощи Украине, сообщили в офисе Гутерриша.