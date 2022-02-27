Российский миллиардер Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету

CentralAsia (CA) - Российский миллиардер Роман Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету, пишет РБК.

«Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», - говорится в заявлении Абрамовича.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

Ранее сообщалось, что Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании, поскольку он назван одним из «ключевых помощников» режима Владимира Путина.