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Российский миллиардер Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету
Предыстория: Группа инвесторов из США планирует выкупить у Абрамовича «Челси», - Bloomberg

CentralAsia (CA) -  Российский миллиардер Роман Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету, пишет РБК.

«Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», - говорится в заявлении Абрамовича.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

Ранее сообщалось, что Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании, поскольку он назван одним из «ключевых помощников» режима Владимира Путина.

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