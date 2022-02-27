Российский миллиардер Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету
- Азия и мир, политика
- 1:02, 27 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Российский миллиардер Роман Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету, пишет РБК.
«Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», - говорится в заявлении Абрамовича.
Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
Ранее сообщалось, что Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании, поскольку он назван одним из «ключевых помощников» режима Владимира Путина.
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