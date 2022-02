CentralAsia (CA) - Украина созывает экстренную специальную сессию Генассамблеи ООН из-за ветирования Россией резолюции Совета Безопасности ООН, требующей остановить вооруженное наступление и вывести все войска из Украины немедленно.

«В свете вето России в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии ГА ООН в соответствии с резолюцией 377А (V) ГА, поскольку Россия не позволила Совету действовать, как требуется для поддержания международного мира и безопасность», - написал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

In light of Russian veto in UNSC I addressed my request to members of the Council to adopt necessary decision to convene an emergency special UNGA session pursuant to GA resolution 377A(V) since Russia didn’t let Council act as required to maintain international peace & security pic.twitter.com/DdQNtK3tWN