Лукашенко пообещал не размещать ядерное оружие, если не будут «душить»

CentralAsia (CA) - Белоруссия не станет размещать на своей территории ядерное и обычное вооружение в случае, если население страны «не будут душить», заявил белорусский президент Александр Лукашенко в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

«Если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может», — сказал Лукашенко, назвав данные о возможном размещении ядерного вооружения «фейком».

Лукашенко и Макрон беседовали по телефону около одного часа и двадцати минут, темой разговора стала военная операция России на Украине, стороны обсудили вовлеченность Минска в происходящее. Как указала «БелТА», президенты Белоруссии и Франции обсудили будущее Европы и место Минска в этом «мироустройстве»

Говоря о возможности проведения переговоров Москвы и Киева, Лукашенко заверил Макрона, что они возможны в Белоруссии в «любое время».

Елисейский дворец не сообщает о разговоре Лукашенко и Макрона. Там сказано о беседе французского лидера с грузинским и молдавским коллегами, темами бесед также стала ситуация на Украине.

Вечером 26 февраля в Елисейском дворце сообщили, что передадут Киеву дополнительную военную технику.

Лидеры западных стран перестали контактировать с Минском после президентских выборов в 2020 году и последовавших затем протестов оппозиции, которая оспаривала их результаты. Западные страны ввели против Белоруссии несколько пакетов санкций.

Минск прежде не раз допускал размещение на своей территории ядерного оружия России. В конце ноября Лукашенко в качестве условия для соответствующего решения назвал размещение ядерного оружия США в Польше. «Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении», — указал он.

В конце декабря в белорусском МИД допустили размещение оружия в случае провала переговоров России и США по гарантиям безопасности. Вашингтон спустя месяц, в середине января, ответил на ключевые предложения Москвы отказом.

В середине февраля Лукашенко предупредил о возможности разместить на территории Белоруссии «сверхядерное оружие». «В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», — пригрозил президент Белоруссии. Лукашенко заверил, что Минску ядерное оружие «100 лет не нужно», если не будет угроз стороны недружественных государств.