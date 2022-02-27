SWIFT заявила о подготовке к отключению российских банков после санкций

CentralAsia (CA) - Система межбанковских платежей SWIFT осведомлена о решении западных стран отключить от нее ряд российских банков и готова выполнить его после соответствующего «правового предписания», говорится в заявлении компании, передает Reuters.

SWIFT сообщила, что сейчас обсуждает с властями европейских стран, против каких именно финансовых учреждений будут введены меры.

В субботу, 26 февраля ЕС, США и Канада согласовали новые санкции против России из-за военной операции на Украине. Помимо отключения нескольких российских банков от SWIFT, западные государства объявили о «парализации активов» ЦБ и заморозке активов представителей российских элит и их семей.

Представитель администрации США после этого уточнил, что список банков, которые будут отключены от системы, пока формируется. Он предупредил, что российскую банковскую систему теперь ждет «свободное падение», она будет «изгнана» из международной финансовой системы.

Обсуждение отключения России от SWIFT началось на фоне роста напряженности в ситуации вокруг Украины и возобновилось после начала 24 февраля российской «специальной военной операции» на Украине.

Возражения против такой меры были, по данным Bloomberg, у Германии, Италии и Франции: они опасались, что отключение России ударит по их собственным экономикам. 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны Евросоюза единогласно согласовали отключение России от SWIFT.

Москва прежде сомневалась в возможности отключения от SWIFT. «Что получится с европейскими потребителями углеводородов [при отключении России от системы]? Как они будут с нами рассчитываться? Или они откажутся от наших экспортных товаров? Нет, конечно, не откажутся. Рассчитываться надо будет? Надо», — заявил в конце прошлого года российский министр финансов Антон Силуанов.