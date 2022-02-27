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ЕС готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KG) -  Страны Евросоюза намерены закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщил немецкий телеканал ARD. Глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг распорядился, чтобы Германия была к этому готова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Воздушное пространство для российских самолетов уже закрыли Румыния, Словения, Болгария, Польша и Чехия. Также это планируют сделать Латвия, Литва и Эстония. Великобритания закрыла воздушное пространство для «Аэрофлота» и частных российских самолетов. Россия вводит ответные меры.

Страны вводят санкции против России на фоне военной операции на Украине, которая продолжается с 24 февраля. ЕС накануне, 26 февраля, принял санкции против российской авиаотрасли — они лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Российский рынок может лишиться более половины всех гражданских самолетов.

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