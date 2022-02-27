SWIFT готовится к отключению российских банков от системы, - Рейтер

CentralAsia (KG) - Международная межбанковская система SWIFT проводит подготовку к исполнению санкций США, ЕС, Великобритании и Канады против российских банков. Компания взаимодействует с европейскими властями, чтобы получить информацию, против кого будут направлены ограничения, передает Reuters. Меры будут введены в ближайшие дни.

ЕС, США, Великобритания и Канада сегодня, 27 февраля, объявили о введении третьего пакета санкций против России. От SWIFT могут отключить банки, которые ранее попали под санкции. Кроме того, активы Центробанка будут «парализованы», «российским олигархам» запретят использовать свои финансы на рынках Евросоюза. Россиянам ограничат выдачу «золотых паспортов».

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