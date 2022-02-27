Узбекистан эвакуировал из Украины более 90 своих граждан

CentralAsia (CA) - По данным посольства Узбекистана в Украине, в 20:30 по ташкентскому времени первая эвакуационная колонна, состоящая из более 90 граждан Узбекистана, выехала из г.Львова в направлении КПП «Краковец». Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз.

Вопрос пересечения границы координируется совместно с посольством Узбекистана в Польше.

Как пишет МИД, видеоматериалы предоставлены гражданами Республики Узбекистан, направляющимися к украинско-польской границе.