Минобороны РФ: Задержан 471 украинский военнослужащий

// Пресс-служба Минобороны.

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило, что 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий. Об этом пишет «РИА Новости».

Накануне украинские военнослужащие из батальона «Азов» нанесли удары «Градами» по жилым кварталам пригорода Мариуполя и по школе в Мариуполе, сказали в министерстве.

За прошедшие сутки Вооруженные силы блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.