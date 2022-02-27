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Украина создает Интернациональный легион для добровольцев из-за рубежа, - Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами «дать отпор» России.

Президент обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами.

Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 г. № 248, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

«В связи с этим всем иностранцам, желающим присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Это и будет ключевым свидетельством вашей поддержки нашей стране», - сказал он.

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