Украина создает Интернациональный легион для добровольцев из-за рубежа, - Зеленский

- Азия и мир, политика
- 13:22, 27 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении о формировании нового подразделения – Интернационального легиона территориальной обороны Украины, который будет комплектоваться иностранцами, готовым вместе с украинцами «дать отпор» России.
Президент обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами.
Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 г. № 248, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.
«В связи с этим всем иностранцам, желающим присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.
Это и будет ключевым свидетельством вашей поддержки нашей стране», - сказал он.