Российские войска вошли в Харьков, в городе идут уличные бои, - СМИ

CentralAsia (KG) - Российские войска вошли в Харьков на северо-востоке Украины. Об этом сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины А.Геращенко и другие официальные лица.

В своем официальном Telegram-аккаунте Антон Геращенко сообщил, что в центре города и в районе Гидропарка шли бои.

«Только что через Алексеевку в город ворвалась группа спецназа РФ. На улице», — сказал Геращенко.

Олег Синегубов, председатель Харьковской облгосадминистрации, заявил, что «произошёл прорыв в Светотехнике, в том числе в центральной части города», - сообщает Kyiv Independent. Он призвал местных жителей оставаться в убежищах.

Ольга Токарюк, внештатный корреспондент в Киеве, опубликовала сегодня утром в своем Twitter видео горящего танка в месте, которое якобы является Харьковом.

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