Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пишет «РИА Новости», в российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссии вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента, сообщил Песков.

«Россия уже готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев», - сообщил Песков.

Как пишет ТАСС, МИД Белоруссии подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной.