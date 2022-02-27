Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, - Песков
- Азия и мир, политика
- 13:24, 27 февраля 2022
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Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) - Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как пишет «РИА Новости», в российскую делегацию на переговоры с украинцами в Белоруссии вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств РФ, включая администрацию президента, сообщил Песков.
«Россия уже готова к переговорам в Гомеле, теперь Москва ждет украинцев», - сообщил Песков.
Как пишет ТАСС, МИД Белоруссии подтвердил прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной.
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