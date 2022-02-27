экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Спецоперация России на Украине»: Как выглядит карта военных действий?
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) -  Россия продолжает «военную спецоперацию» на Украине, начатую 24 февраля.

Reuters опубликовал карту военных действий (на 26 февраля):

// Reuters

1 — президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что столица Киев остается в руках Украины, в то время как российские войска третий день подряд обстреливают украинские города.

2 — Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в четверг. Ядерное агентство Украины и Министерство внутренних дел заявили в пятницу, что они фиксируют повышенный уровень радиации на объекте.

3 — Министерство обороны России заявило, что в субботу они захватили город Мелитополь на юго-востоке Украины. Но министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что Британия не верит, что российские войска захватили Мелитополь.

4 — Украинский чиновник сообщил, что 13 солдат были убиты на Змеином острове, клочке земли к югу от Одесского порта. Появился аудиоклип, в котором был записан последний обмен между украинскими и российскими войсками.

5 — Тысячи украинцев, спасающихся от войны с Россией, начали прибывать в соседние страны Центральной Европы в четверг. На юге Польши десятки людей прибыли пешком, и в течение дня очередь машин, ожидающих проезда, становилась все длиннее.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Видео — Стрельба и взрывы в Киеве
  • Карта боевых действий на Украине
  • Минобороны России впервые рассказало о морском бое с украинскими ВМС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com