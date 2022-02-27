«Спецоперация России на Украине»: Как выглядит карта военных действий?

Иллюстративное фото // Минобороны Украины.

CentralAsia (CA) - Россия продолжает «военную спецоперацию» на Украине, начатую 24 февраля.

Reuters опубликовал карту военных действий (на 26 февраля):

// Reuters

1 — президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что столица Киев остается в руках Украины, в то время как российские войска третий день подряд обстреливают украинские города.

2 — Чернобыльская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в четверг. Ядерное агентство Украины и Министерство внутренних дел заявили в пятницу, что они фиксируют повышенный уровень радиации на объекте.

3 — Министерство обороны России заявило, что в субботу они захватили город Мелитополь на юго-востоке Украины. Но министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи заявил, что Британия не верит, что российские войска захватили Мелитополь.

4 — Украинский чиновник сообщил, что 13 солдат были убиты на Змеином острове, клочке земли к югу от Одесского порта. Появился аудиоклип, в котором был записан последний обмен между украинскими и российскими войсками.

5 — Тысячи украинцев, спасающихся от войны с Россией, начали прибывать в соседние страны Центральной Европы в четверг. На юге Польши десятки людей прибыли пешком, и в течение дня очередь машин, ожидающих проезда, становилась все длиннее.