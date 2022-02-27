CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Беларуси. Сегодня, 27 февраля, в Беларуси проходит референдум по новому проекту Конституции.

«В войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне [...]. Вы решаете — кто вы. Вы решаете, кем быть [...]. Будьте Белоруссией, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас», - отметил он.

Он также сообщил, что они готовы вести переговоры с Россией, но не в Беларуси.

«Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул и Баку — это все мы предложили российской стороне. Да и любой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так могут быть переговоры честными», - считает Зеленский.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинской стороной. Они готовы начать их в Гомеле.

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