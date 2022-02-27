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Песков заявил, что украинская сторона сама предложила Гомель как место переговоров с Россией
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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CentralAsia (CA) -  Гомель как место переговоров был выбран украинской стороной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте», - заявил представитель Кремля.

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил Песков. «В ближайшее время он сделает соответствующее заявление», - сказал пресс-секретарь российского лидера. Песков пообещал в ближайшее время распространить это заявление.

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