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Минобороны РФ заявило о задержании 471 украинского военного под Харьковом
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CentralAsia (KG) -  Минобороны РФ сообщило о задержании в Харьковской области 471 украинского военнослужащего, добровольно сложившего оружие. Об этом сообщает Интерфакс.

"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям", - сказал представитель Минобороны РФ.

В минувший четверг Конашенков сообщал, что украинские военные массово сдают позиции и слагают оружие. Он также заявил, что позиции сложивших оружие подразделений ударам не подвергаются.

"Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

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