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«Это был вынужденный шаг», - Лукашенко подтвердил, что с Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
// БЕЛТА
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CentralAsia (KZ) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине, сообщает 27 февраля издание «БЕЛТА».

Такое заявление он сделал после голосования на референдуме по обновленной Конституции.

Лукашенко отметил, что «это был вынужденный шаг». По его словам, на украинской стороне в нескольких километрах от границы с Беларусью были развернуты ракетные дивизионы, «готовые в течение минут нанести удар по российским позициям».

Как сообщает российское издание «Медуза», в беседе с журналистами Лукашенко подчеркнул, что в Украине «нет ни одного нашего солдата и ни одной боевой машины, там нет ни одного патрона белорусского»

«Также президент Беларуси считает, что никакой войны нет — есть «конфликт». «Я бы даже не назвал это войной. Это конфликт. День-два — будет война. А через три дня — мясорубка», - передает СМИ.

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