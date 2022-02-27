Песков: Путин не планирует выступать с обращением
- Азия и мир, политика
- 15:26, 27 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Владимир Путин не планирует выступать с обращением, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее РБК сообщал, что в ближайшее время ожидается новое выступление президента Владимира Путина на тему операции на Украине.
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