Песков: Путин не планирует выступать с обращением

CentralAsia (CA) - Владимир Путин не планирует выступать с обращением, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее РБК сообщал, что в ближайшее время ожидается новое выступление президента Владимира Путина на тему операции на Украине.