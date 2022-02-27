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Песков: Путин не планирует выступать с обращением
Предыстория: Песков заявил, что украинская сторона сама предложила Гомель как место переговоров с Россией

CentralAsia (CA) -  Владимир Путин не планирует выступать с обращением, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее РБК сообщал, что в ближайшее время ожидается новое выступление президента Владимира Путина на тему операции на Украине.

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