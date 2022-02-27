Австрия и Ирландия обещали закрыть воздушное пространство для России, - СМИ

- Азия и мир, политика
- 15:56, 27 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Представители Австрии и Ирландии объявили, что собираются закрыть воздушное пространство над странами для России, пишет Znak.com.
О закрытии неба над Австрией объявил министр транспорта страны Андреас Райхарт, а о закрытии пространства над Ирландией объявил министр иностранных дел страны Саймон Ковни.
Небо также собирается закрыть Дания.
Ранее ряд стран закрыли небо для российских самолетов в знак протеста против военной операции на Украине. Среди них Румыния, Словения, Болгария, Польша, Чехия, Латвия, Литва и Эстония.
Великобритания закрыла воздушное пространство для «Аэрофлота» и частных российских самолетов.
Кроме того, закрытие воздушного пространства для коммерческих рейсов анонсировала Финляндия.
Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что все страны Евросоюза намерены закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.