Представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с Россией, - пресс-секретарь президента республики

Сергей Никифоров

CentralAsia (CA) - Представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с РФ, так как Киев настаивает на любом другом нейтральном месте и отвергает какие-либо условия от российской стороны для начала переговорного процесса. Об этом заявил в воскресенье, 27 февраля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.

«Мы также услышали заявления о том, что российская делегация приехала в Гомель на переговоры. Надо сказать, что представителей Украины там не будет. Этот формат реально обсуждался. Но в последний момент российские переговорщики потребовали от украинской армии сначала сложить оружие», - написал он, добавив, что на это требование украинская сторона ответила отказом.

Никифоров подчеркнул, что «Украина готова к переговорам, но не готова выслушать какие-либо предварительные условия». «Это касается и места проведения», - добавил он.

«Позиция Украины остается прежней. Мы готовы встретиться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбул, Варшава, Вена», - указал пресс-секретарь Зеленского.

Он добавил, что украинская делегация не может отправиться в Белоруссию, так как опасается за безопасность. «Продолжаем приглашать Россию как можно скорее сесть за стол переговоров», - заключил он.