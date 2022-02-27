Российской стороне непонятны мотивы, не позволяющие украинской делегации приехать в Беларусь, - МИД России
- Азия и мир, политика
- 16:33, 27 февраля 2022
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МИД России
|Предыстория: Представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с Россией, - пресс-секретарь президента республики
CentralAsia (CA) - «Российской стороне непонятны мотивы, не позволяющие украинской делегации приехать в Белоруссию, ведь она удобна для всех», - заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, в центре переговоров должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил он.
Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась участвовать в переговорах с Россией на территории Беларуси.
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