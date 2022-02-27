Российской стороне непонятны мотивы, не позволяющие украинской делегации приехать в Беларусь, - МИД России

МИД России

CentralAsia (CA) - «Российской стороне непонятны мотивы, не позволяющие украинской делегации приехать в Белоруссию, ведь она удобна для всех», - заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, в центре переговоров должны быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил он.

Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась участвовать в переговорах с Россией на территории Беларуси.