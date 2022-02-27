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Карта — Германия закрывает свое воздушное пространство для России на 3 месяца
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Германия 27 февраля в 17:00 мск закрывает небо для российских самолетов на 3 месяца, пишет Handelsblatt со ссылкой на немецкий Минтранс.

«Мир больше не будет таким, как прежде. Путин создал новую реальность, напав на Украину. Наш ответ очень четкий и мы дали его вчера, отправив оружие в Украину», - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

// BBC.
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