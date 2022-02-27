экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эрдоган предложил стать посредником в переговорах Москвы и Киева
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

«Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами», — указал Алтун. Он добавил, что турецкий лидер «призвал к единой позиции со стороны союзников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что проводил телефонный разговор с Эрдоганом и президент Турции выразил готовность помочь в организации переговоров Москвы и Киева. То же самое заявил Зеленскому и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Еще украинский лидер предлагал стать посредником в переговорах премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Зеленский лично руководит обороной Киева, - СМИ
  • Мэр Херсона: Город остается под контролем киевских властей
  • Кадыров подтвердил развертывание чеченских подразделений на Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com