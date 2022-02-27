Эрдоган предложил стать посредником в переговорах Москвы и Киева

- Азия и мир, политика
- 17:04, 27 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил свое посредничество в переговорах между Россией и Украиной, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.
«Мы являемся свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами», — указал Алтун. Он добавил, что турецкий лидер «призвал к единой позиции со стороны союзников».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что проводил телефонный разговор с Эрдоганом и президент Турции выразил готовность помочь в организации переговоров Москвы и Киева. То же самое заявил Зеленскому и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Еще украинский лидер предлагал стать посредником в переговорах премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.