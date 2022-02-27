Лукашенко: Украина должна стать нейтральной страной

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, - без ядерного оружия, пишет «РИА Новости».

«Демилитаризация… ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, - без ядерного оружия... Не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить», - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске, касаясь требований российской стороны к украинским властям.

«Что там еще требуют россияне? По Донбассу и Крыму - так они уже не украинские», - добавил белорусский президент. По его словам, проекты решений, которые в настоящее время предлагает к переговорам Россия, - «это уже всё есть». «Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину», - добавил Лукашенко.