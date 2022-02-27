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Зеленский заявил, что Украина направила иск против России в Международный суд ООН

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 27 февраля заявил, что Киев официально направил иск против России в Международный суд ООН и требует провести слушания по делу уже на следующей неделе.

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе», - написал Зеленский в Twitter.

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