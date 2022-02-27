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Германия увеличила расходы на оборону до 100 млрд евро

CentralAsia (KG) -  Германия снова отошла от давней политики, когда канцлер Олаф Шольц объявил, что правительство выделит 100 миллиардов евро на военные расходы из своего бюджета на 2022 год. Об этом сообщает The Guardian.

«Нам придется больше инвестировать в безопасность нашей страны, чтобы защитить свободу и демократию», — сказал Шольц законодателям. Его слова были встречен бурыми овациями депутатов.

Его слова означают, что Германия будет тратить на оборону более 2% своего экономического производства.

Германия долгое время сопротивлялась увеличению своих расходов на оборону после ужасов 20-го века, и это заявление большой сдвиг в оборонной политике.

Вчера Шольц одобрил военную поддержку Украине из Нидерландов, и дал добро на поставки в Украину противотанковых и зенитных ракеты, нарушив еще одну давнюю политику отказа от отправки оружия в зоны конфликта.

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