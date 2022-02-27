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Премьер Израиля Беннет предложил Путину посредничество по Украине
Нафтали Беннет
Нафтали Беннет

CentralAsia (CA) -  Премьер Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора предложил президенту России Владимиру Путину посредничество по Украине, сообщил Кремль.

«Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий», - говорится в сообщении.

В свою очередь Путин рассказал, что российская делегация в Гомеле готова к переговорам с представителями Киева, «которые до сих пор не воспользовались этой возможностью».

Свое посредничество в урегулировании конфликта предложил президент Турции Реджеп Эрдоган. Представитель президентской администрации Фахреттин Алтун объяснил это тем, что Анкара поддерживает крепкие отношения с обеими странами.

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