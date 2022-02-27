Делегация Украины едет в Гомельскую область для переговоров с Россией, - Мединский
- Азия и мир, политика
- 18:47, 27 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Украинская сторона сообщила о заинтересованности в проведении переговоров с Россией, сообщил глава делегации России на переговорах с Украиной в Беларуси Владимир Мединский.
По его словам, на данный момент идут поиски оптимального места для безопасных переговоров.
«Мы гарантируем украинской делегации 100% безопасность», - сказал он.
Переговоры между делегациями Украины и России в Гомельской области ожидаются на белорусско-украинской границе.
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