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Делегация Украины едет в Гомельскую область для переговоров с Россией, - Мединский

CentralAsia (CA) -  Украинская сторона сообщила о заинтересованности в проведении переговоров с Россией, сообщил глава делегации России на переговорах с Украиной в Беларуси Владимир Мединский.

По его словам, на данный момент идут поиски оптимального места для безопасных переговоров.

«Мы гарантируем украинской делегации 100% безопасность», - сказал он.

Переговоры между делегациями Украины и России в Гомельской области ожидаются на белорусско-украинской границе.

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