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Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба привести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны», - пояснил он свой приказ ранее.

Согласно справочнику на сайте Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания – это «основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного».

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