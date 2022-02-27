Лукашенко взял на себя ответственность за то, чтобы вся техника в Беларуси во время переговоров оставалась на земле, - офис Зеленского
- Азия и мир, политика
- 19:38, 27 февраля 2022
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|Предыстория: Делегация Украины едет на украинско-белорусскую границу для переговоров с Россией, - Мединский
CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет офис Зеленского.
Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
«Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что переговоры между делегациями Украины и России в Гомельской области ожидаются на белорусско-украинской границе.
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