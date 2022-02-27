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Лукашенко взял на себя ответственность за то, чтобы вся техника в Беларуси во время переговоров оставалась на земле, - офис Зеленского
Предыстория: Делегация Украины едет на украинско-белорусскую границу для переговоров с Россией, - Мединский

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет офис Зеленского.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

«Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переговоры между делегациями Украины и России в Гомельской области ожидаются на белорусско-украинской границе.

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