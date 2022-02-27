АЗС и торговые сети Украины начали отказываться от безнала, - СМИ

CentralAsia (CA) - Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко раскритиковал решение части торговых сетей и АЗС, которые отказались принимать карточки у населения, пишет СТРАНА.ua.

«Своими необоснованными отказами вы подвергаете всех, и в первую очередь населения, дополнительной опасности, поскольку и пользование наличными, и инкассация, неразрывно связанная с оборотом наличности, в условиях военного положения является дополнительным и никоим образом не оправданным риском», - сказал он.

В то же время Шевченко уточнил, что банковская система Украины и дальше продолжает обеспечивать все необходимые решения для использования POS-терминалов для безналичной оплаты.