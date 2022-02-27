экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
АЗС и торговые сети Украины начали отказываться от безнала, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко раскритиковал решение части торговых сетей и АЗС, которые отказались принимать карточки у населения, пишет СТРАНА.ua.

«Своими необоснованными отказами вы подвергаете всех, и в первую очередь населения, дополнительной опасности, поскольку и пользование наличными, и инкассация, неразрывно связанная с оборотом наличности, в условиях военного положения является дополнительным и никоим образом не оправданным риском», - сказал он.

В то же время Шевченко уточнил, что банковская система Украины и дальше продолжает обеспечивать все необходимые решения для использования POS-терминалов для безналичной оплаты.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • 150 вертолетов стоят в Беларуси у границы Украины, - Reuters
  • Президент Украины Зеленский: Никакое оружие мы складывать не будем
  • Зеленский обратился к народу Беларуси


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com