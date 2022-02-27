Кадыров назвал тактику России на Украине «слишком медлительной»

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал текущую военную операцию России на Украине слишком медленной и призвал начать «крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что «националисты другого языка, кроме силы, не настроены понимать». По его мнению, крупные города Украины нельзя «очистить» «на одних «Тиграх» «Уралах» и уазиках».

«Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна», — написал он.

Глава Чечни также заявил, что раз Киев «дважды отказался от переговоров», то Москве «остается только менять тактику».

В конце своего обращения он просит президента РФ Владимира Путина, как верховного главнокомандующего, «дать всем спецподразделениям соответствующий приказ».

// Financial Times

В воскресенье, 27 февраля Владимир Путин провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. В ходе встречи он приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он объяснил решение тем, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО «допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны».

С начала операции на Украине военные России поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщило российское Минобороны утром 27 февраля. Удары наносились по радиолокационным постам, комплексам ПВО, пунктам управления и узлам связи. В ходе операции силы ВС России сбивают ракеты, самолеты, вертолеты и дроны, также уничтожают танки и боевые бронированные машины и другие вооружения, уточняли в министерстве.