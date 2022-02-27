- Казахстан, происшествия
- 21:23, 27 февраля 2022
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Самый большой самолет в мире в аэропорту "Манас" в Бишкеке. 2013 год
CentralAsia (KZ) - В аэропорту Антонова под Киевом уничтожен самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрiя», сообщает 27 февраля ДК «Укроборонпром» на своей странице в соцсетях.
«Мрiя» был на ремонте в аэропорту Гостомеля, поэтому самолет не успел вылететь из Украины.
По их данным, самолет уничтожен российскими войсками. «Его восстановление обойдется более 3 млрд долларов и займет порядка пяти лет», - говорится в сообщении.
В «Укроборонпром» отметили, что расходы на восстановление покроет Россия.
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