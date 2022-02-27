Самый большой самолет в мире в аэропорту "Манас" в Бишкеке. 2013 год

CentralAsia (KZ) - В аэропорту Антонова под Киевом уничтожен самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрiя», сообщает 27 февраля ДК «Укроборонпром» на своей странице в соцсетях.

«Мрiя» был на ремонте в аэропорту Гостомеля, поэтому самолет не успел вылететь из Украины.

По их данным, самолет уничтожен российскими войсками. «Его восстановление обойдется более 3 млрд долларов и займет порядка пяти лет», - говорится в сообщении.

В «Укроборонпром» отметили, что расходы на восстановление покроет Россия.

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