Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и в Украине на время конфликта. Позднее он передумал

Павел Дуров

CentralAsia (KZ) - Основатель соцсетей Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и в Украине на время конфликта, сообщает 27 февраля российское издание «РИА Новости».

«Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность», - сказал Дуров.

Он призвал пользователей из России и Украины «с сомнением» относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время.

«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь», - отметил предприниматель.

Спустя 36 минут после объявления о том, что Telegram может начать блокировать каналы в России и на Украине, создатель мессенджера Павел Дуров передумал.

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период», — написал он.

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