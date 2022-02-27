Турция признала события в Украине войной и может закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для российских кораблей

Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (KG) - Сегодня Турция признала события в Украине войной. «Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными и юристами. Теперь это превратилось в войну. Это не военная операция, это война», - сказал министр иностранных дел турции Мевлют Чавугошлу в эфире телеканала CNN Türk.

По сообщению Рейтер, смена турецкой позиции может ограничить проход российского флота в Черное море.

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года Турция контролирует проливы Дарданеллы и Босфор, соединяющие Средиземное и Черное моря, и может ограничивать проход военных кораблей в военное время или в случае угрозы.

Как сообщает Рейтер, пытаясь уравновесить свои обязательства перед Западом и тесные связи с Москвой, до воскресенья не называла ситуацию войной.



«Утверждения о том, что Турция не участвует в санкциях против России, не соответствуют действительности. Мы сказали, что не приемлем нападения России. Наша цель — это диалог», - сказал он.

Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Турции, сказал, что «мы являемся свидетелями еще одной войны в нашем регионе», и повторил предложение Эрдогана выступить посредником.

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