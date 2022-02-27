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Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
// Минобороны России.

CentralAsia (CA) -  Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

РБК подготовило инфографику о продвижениях российских военных.

Как утверждают в Минобороны, средствами поражения выводится из строя украинская военная инфраструктура, а нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре исключено. Также военные оказывают поддержку силам ДНР и ЛНР.

// РБК.

По сообщению Минобороны на утро 27 февраля, российские ВС поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

Военные заявили, что установили контроль над Мелитополем, Геническом и аэродромом Чернобаевка под Херсоном. Блокированы Бердянск и Херсон. Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских войск продолжают продвижение.

Ранее в Минобороны сообщили о блокировке городов Сумы и Конотоп, блокировании Чернигова и частичном блокировании Киева — со стороны аэропорта Гостомель.

В районе острова Змеиный 82 украинских военных сдались и сложили оружие, заявили в Минобороны. До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что все защитники острова погибли.

Также ведомство сообщало о взятии под контроль территории ЧАЭС (и договоренностях с украинскими силами о совместном обеспечении там безопасности), разблокировании Северо-Крымского канала. Дамбу, которая блокировала подачу днепровской воды в Крым, военные взорвали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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