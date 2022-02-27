экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют, - Зеленский о встрече на Припяти
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

CentralAsia (KZ) -  Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля сделал новое обращение.

На этот раз он прокомментировал встречу российской и украинской сторон на реке Припять.

Зеленский отметил, что попытаться нужно, чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никаких сомнений, что он, как президент, «не пытался остановить войну, когда был, пусть и маленький, но все же шанс».

Глава Украины сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы встреча прошла на нейтральной территории на украинско-белорусской границе «без всяких условий».

«Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи. Но пусть попробуют», - подчеркнул Зеленский.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Российский миллиардер Абрамович передаст контроль над британским клубом «Челси» попечительскому совету
  • МИД РФ очертил пути урегулирования в Украине. Зеленского «в какой-то момент» ждет трибунал
  • Турция признала события в Украине войной и может закрыть проливы Дарданеллы и Босфор для российских кораблей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com