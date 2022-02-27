Я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют, - Зеленский о встрече на Припяти

Президент Украины Владимир Зеленский

CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля сделал новое обращение.

На этот раз он прокомментировал встречу российской и украинской сторон на реке Припять.

Зеленский отметил, что попытаться нужно, чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никаких сомнений, что он, как президент, «не пытался остановить войну, когда был, пусть и маленький, но все же шанс».

Глава Украины сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы встреча прошла на нейтральной территории на украинско-белорусской границе «без всяких условий».

«Скажу откровенно, как всегда, я не очень верю в результат этой встречи. Но пусть попробуют», - подчеркнул Зеленский.

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